Мужчина получал деньги на мнимый съем квартиры Фото: Алексей ФОКИН

Туляк обманул работодателя на 5 с лишним млн рублей. Однако избежать колонии не получилось.

Как установило следствие, житель Тулы, будучи сотрудником одного из городских предприятий, с июня 2016 года по сентябрь 2020 года каждый месяц предоставлял в бухгалтерию договор о найме жилого помещения и расписки от собственника квартиры о ежемесячном получении денег, однако на самом деле квартиры не снимал и фактически там не проживал. Всего за указанный период мужчина получил в качестве компенсации более 5 миллионов рублей.

Суд приговорил туляка к 2,5 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.