В Тульской области студентов заселят в общежитие только с сертификатом о вакцинации или ПЦР-тестом Фото: Алексей ФОКИН

Отказ от вакцинации не стать основанием для того, чтобы студента отстранили от занятий или перевели на дистанционную форму обучения. Такого постановления Роспотребнадзора нет — подчеркнули в Министерстве образования.

Однако учащихся, которым уже исполнилось 18 лет, в Тульской области заселят в общежитие только с сертификатом о вакцинации или ПЦР-тестом. Также в список попадают студенты, переболевшие коронавирусом за последние 6 месяцев.

В ТулГУ, к слову, студентам младше 18 лет затраты на тесты вуз обещал возместить.