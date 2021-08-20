Николай Воробьев: Новая спортплощадка понравится и детям, и взрослым

19 августа председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единой России» Николай Воробьев побывал в селе Болото Белевского района.

В четверге, 19 августа, председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единой России» Николай Воробьев побывал в селе Болото Белевского района. На территории местной школы строится многофункциональная спортивная площадка. Это стало возможным благодаря программе «Газпром – детям», в рамках которой спортивные сооружения, в том числе школьные спортплощадки появились уже в десятках городов и сел нашей области. Соответствующая договоренность была достигнута между Губернатором Алексеем Дюминым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

По словам директора Болотской средней общеобразовательной школы Светланы Лапшовой, спортом в учебном заведении занимаются буквально все: ученики, педагоги, технический персонал. А вот хорошего стадиона здесь не было никогда, разве что ворота футбольные в поле стояли, да кое-какое оборудование типа детской площадки. Между тем, интерес к спорту большой, есть много секций, да и результаты ребята показывают неплохие, судя по стенду с кубками и грамотами, занимающему большую стену в одной из школьных рекреаций.

За бюджетный счет, при поддержке спонсоров и, конечно, учителей и родителей постепенно спортивная инфраструктура развивается. Здесь уже привели в порядок спортивный зал, а с нового учебного года уроки физкультуры и тренировки будут проходить и на прекрасном школьном стадионе.

– Уверен, что на новой спортивной площадке рады будут заниматься и дети, и взрослые, – говорит Николай Воробьев.

Сегодня на стадионе в белевском селе Болото кипит работа, и посторонних строители вежливо, но строго просят на площадку не заходить. Что ж, главное – качество, так что очень важно соблюдать технологию укладки покрытия. Тем более что до завершения строительства осталось не так много времени.

Ну, а директор уже строит планы на будущее, есть желание организовать площадку для воркаута. Немало предстоит сделать и в здании учебного заведения: где-то необходим ремонт, где-то новое – оборудование. Но уже сейчас в этой уютной сельской школе для ребят созданы условия не хуже, чем в городе. Одна только «Точка роста», оснащенная современной техникой, чего стоит!

– Только так и должно быть, – убежден Николай Воробьев. – Не случайно же больше трети учеников этой школы – из города.

Действительно 22 из 60 учеников – юные жители Белева, остальные ребята местные – из села Болото и деревни Богданово. Пока они на каникулах, но сотрудники школы уже готовы к встрече: учебное заведение прошло процедуру приемки к новому учебному году.