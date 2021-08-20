От полученных травм женщина умерла через два дня в больнице Фото: Алексей ФОКИН

Житель Богородицка забил свою сожительницу и теперь отправится на 8 лет в колонию. Приговор по уголовному делу вынес местный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в ночь с 14 на 15 мая 2021 года 51-летний обвиняемый, будучи пьян, поссорился со своей 52-летней сожительницей и ударил ее несколько раз руками по голове. От полученных травм женщина умерла через два дня в больнице.

Суд приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.