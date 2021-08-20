Осужденного взяли под стражу в зале суда Фото: Алексей ФОКИН

За хранение наркотиков у себя дома житель Богородицка отправится в колонию на 4 года. Приговор по уголовному делу вынес местный суд.

Как выяснилось в ходе судебного следствия, до 29 апреля 2021 года житель Богородицка нарвал в неизвестном месте несколько кустов дикорастущей конопли, высушил их и частично измельчил. Эту массу он положил в стеклянную банку и картонную коробку, и хранил в пристройке к дому. В ходе обыска у обвиняемого нашли 110 гр. готового наркотика и 196 гр. частей растения.

Суд приговорил мужчину к 4 годам колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу в зале суда, но приговор еще не вступил в законную силу.