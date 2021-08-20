На суд гражданин не явился, передав письменное заявление Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске местный житель не открывал дверь приставу и теперь заплатит штраф. Административное дело рассмотрел мировой судья.

Как установил мировой судья, обвиняемый 5 июля 2021 года утром не пустил в свою квартиру судебного пристава-исполнителя, который явился по месту жительства мужчины для того, чтобы привести его полицию. Мужчина не открывал дверь более получаса.

На суд гражданин не явился, передав письменное заявление с признанием своей вины и просьбой рассмотреть дело в его отсутствие.

Мировой судья постановил оштрафовать жителя Новомосковска на 1 000 рублей. Постановление может быть обжаловано.