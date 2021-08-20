Матч тульского «Арсенала» со «Спартак-Москва» рассудит Владимир Москалев Фото: соцсети

Встречу в Туле в рамках пятого тура РПЛ будет судить воронежец Владимир Москалев.

Помогать ему будут Егор Болховитин из Ленинградской области и Арам Петросян из подмосковных Бронниц. Резервный судья – нижегородец Игорь Низовцев. В бригаду VAR вошли петербуржец Кирилл Левников и москвич Константин Шаламберидзе. Инспектирует матч Вячеслав Харламов (Казань).

Кстати, 34-летний арбитр первой категории Москалев в минувшем сезоне РПЛ работал в поле на матче «Арсенал» - «Динамо-Москва», и тогда хозяева выиграли со счетом 2:0. Матч «Арсенал» - «Спартак-Москва» состоится 21 августа в 16:00.