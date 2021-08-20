На суде обвиняемый признал свою вину полностью Фото: Алексей ФОКИН

За убийство приятеля на заправке житель Плавска сядет на 9,5 лет. Мужчина зарезал своего знакомого в пылу пьяной ссоры.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в мае 2021 года обвиняемый и его знакомый были пьяны и оказались на заправке АЗС «Роснефть» в Плавске. Мужчины поссорились, и подсудимый ударил своего оппонента ножом в живот. В результате ранения мужчина скончался.

На суде обвиняемый признал свою вину полностью. Его приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима.