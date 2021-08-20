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Происшествия20 августа 2021 10:13

За убийство приятеля на заправке житель Плавска сядет на 9,5 лет

Мужчина зарезал своего знакомого в пылу пьяной ссоры
Елена Иргиз
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На суде обвиняемый признал свою вину полностью

На суде обвиняемый признал свою вину полностью

Фото: Алексей ФОКИН

За убийство приятеля на заправке житель Плавска сядет на 9,5 лет. Мужчина зарезал своего знакомого в пылу пьяной ссоры.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в мае 2021 года обвиняемый и его знакомый были пьяны и оказались на заправке АЗС «Роснефть» в Плавске. Мужчины поссорились, и подсудимый ударил своего оппонента ножом в живот. В результате ранения мужчина скончался.

На суде обвиняемый признал свою вину полностью. Его приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима.