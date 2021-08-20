Туляков приглашают принять участие в «Гонке героев» Фото: соцсети

Всероссийский проект проходит на двух военных полигонах и гражданских территориях. В первой части — это имитация боя: стрельба холостыми, дымовые завесы, полоса препятствий. Во второй - экстремальный забег с препятствиями, среди которых «рукоходы», трамплины, «тропа разведчика», «тарзанки», скалодромы. Организаторы подготовили 10-километровую трассу с более чем 30 испытаниями.

Тулякам предлагается на выбор формат участия - командный, корпоративный, масс-старт. Отдельно для детей подготовлена специальная программа.