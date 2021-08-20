Шеф-повар из Тулы победил в кулинарном шоу на телеканале «Пятница» Фото: соцсети

Туляк Евгений Тимофеев победил в кулинарном шоу «Белый китель» на телеканале «Пятница». Оно предназначено для бывших участников других передач на центральном телевидении, не дошедшим до победы, но заслужившим второй шанс.

За первенство боролись бывшие участники таких шоу, как «Адская кухня», «Битва шефов» и других. Судили участников ресторатор Дмитрий Левицкий, телеведущий Дмитрий Горовенко и шеф-повар Илья Захаров.

На суд жюри он представил свое блюдо - заливной язык. Судьи оценили его неоднозначно, сказав, что блюдо не идеально, однако, единогласно решили отдать победу нашему земляку за стремление к совершенству.