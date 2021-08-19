Где в Туле не будет света завтра, 20 августа: публикуем список адресов
Фото: Алексей ФОКИН
Ограничения в подаче электричества коснутся следующих адресов:
с 08:30 до 16:00 - ул. Пролетарская, 1-б;
с 09:00 до 17:00 - ул. Скуратовская, 112; ул. Ложевая, 1-26; ул. Осташева, 70-96 (четн.), 79-105 (нечетн.); ул. Пробная, 41-77 (нечетн.), 48-98 (четн.); п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (четн.); ул. Чекалина, 4-18 (четн.), 89, 90, 91; 1-й пр-зд, 2, 3, 5, 6, 7; 2-й пр-зд, 3-11 (нечетн.), 4, 6, 30; 3-й пр-зд, 3, 5, 4-12 (четн.); п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40; ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Речная, 6-12 (четн.), 9;
с 09:00 до 18:00 - ул. Смидович, 14; ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Оружейная, 25, 27.