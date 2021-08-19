В Туле пассажир выпал из автомобиля: водитель скрылся с места происшествия Фото: Алексей ФОКИН

07 августа около полуночи на улице Дмитрия Ульянова в Туле из неустановленного автомобиля под управлением неустановленного водителя при посадке упал 26-летний пассажир, вывалившись обратно на улицу. Мужчина заработал несколько травм, а водитель с места ДТП скрылся.

Спустя почти две недели, сегодня, 19 августа, личность того, кто сидел за рулем была установлена — им оказался 25-летний мужчина, которому теперь грозит лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.