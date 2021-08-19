В тульском ТРЦ «Макси» объявлена эвакуация Фото: соцсети

В торгово-развлекательном центре «Макси» в Туле объявили эвакуацию посетителей.

По некоторым сведениям, в одном из помещений произошло задымление. Впрочем, на данный момент в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону сообщали, что тревожных сигналов в пожарную охрану не поступало.

Возможно, это внеплановые учения для чрезвычайных ситуаций. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, что совсем недавно, 30 июля, из-за задымления также эвакуировали посетителей ТЦ «Гостиный двор». Тогда выгорел потолок в одном из бутиков.