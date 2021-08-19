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Происшествия19 августа 2021 15:43

В тульском ТРЦ «Макси» объявлена эвакуация

Информация об этом появилась в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
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В тульском ТРЦ «Макси» объявлена эвакуация

В тульском ТРЦ «Макси» объявлена эвакуация

Фото: соцсети

В торгово-развлекательном центре «Макси» в Туле объявили эвакуацию посетителей.

По некоторым сведениям, в одном из помещений произошло задымление. Впрочем, на данный момент в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону сообщали, что тревожных сигналов в пожарную охрану не поступало.

Возможно, это внеплановые учения для чрезвычайных ситуаций. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, что совсем недавно, 30 июля, из-за задымления также эвакуировали посетителей ТЦ «Гостиный двор». Тогда выгорел потолок в одном из бутиков.