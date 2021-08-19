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Общество19 августа 2021 15:26

В Тульском госуниверситете с начала нового учебного года изменят формат обучения

Об этом рассказал исполняющий обязанности ректора вуза Олег Кравченко
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульском госуниверситете изменят формат обучения

В Тульском госуниверситете изменят формат обучения

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Предполагается, что студентов будут больше вовлекать в проектную деятельность, основной упор будет делаться на самостоятельной работе. Во главу угла поставят научные исследования.

Цель - сформировать новые образовательные подходы, чтобы воспринимать информацию не теоретически, а на практике, развивая научную работу на мировом уровне.

При этом отмечается, что победителей различных олимпиад будут вовлекать в научную деятельность уже с первого курса.