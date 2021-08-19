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Общество19 августа 2021 14:05

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области поприветствовали на территории региона блогера, путешествующего из Москвы в Крым

Мужчина решил пройти весь путь пешком
Игорь КОПЫТОВ
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Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области поприветствовали на территории региона блогера, путешествующего из Москвы в Крым

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области поприветствовали на территории региона блогера, путешествующего из Москвы в Крым

Фото: материалы пресс-служб

На этой неделе путешественник передвигается по территории Тульской области вдоль трассы М-4. Сотрудники местной ГИБДД решили поддержать блогера и вручили мужчине светоотражающий жилет, чтобы он мог безопасно путешествовать даже в темное время суток.

Полицейские пожелали блогеру успешного достижения поставленной цели и выразили уверенность, что от Тульской области у него останутся самые хорошие впечатления.