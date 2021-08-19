В Белевском районе Тульской области обнаружено крупное воинское захоронение Фото: материалы пресс-служб

С июля по настоящий момент поисковиками отряда «Штурм» организовано более двадцати полевых выездов на места кровопролитных боев частей Красной армии с войсками вермахта в Арсеньевском и Белевском районах. Обнаружено два неуточненных воинских захоронения советских бойцов, уточняется местонахождение еще двух.

Одна из последних находок — братская могила павших в январе-марте 1942 года в районе деревни Каменка Белевского района. Глубина захоронения доходит до трех метров. Вместе с останками поисковики обнаружили пуговицы и фрагменты гимнастерки образца РККА, металлические детали галифе, остатки подсумка к патронам винтовки Мосина.

В настоящий момент из захоронения подняты останки 22 бойцов и командиров Красной армии.