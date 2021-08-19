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Происшествия19 августа 2021 13:47

В Тульской области на автозаправке женщина подобрала кошелек, а получилось, что украла

Полицией в Ефремове установлена подозреваемая в совершении кражи
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области на автозаправке женщина подобрала кошелек, а получилось, что украла

В Тульской области на автозаправке женщина подобрала кошелек, а получилось, что украла

Фото: Алексей ФОКИН

Жертвой стал посетитель автозаправочного комплекса на автодороге М-4. 38-летний житель Санкт-Петербурга при заправке машины оборонил кошелек с банковскими картами и 17 тысячами наличными. Обнаружив пропажу, он вернулся обратно, но потерю уже не нашел.

После обращения в полицию выяснилось, что кошельком завладела 56-летняя женщина. В ее действиях правоохранители усмотрели признаки кражи. Кошелек обнаружен и изъят.