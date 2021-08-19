Тульское бюро медико-социальной экспертизы информирует Фото: материалы пресс-служб

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 июня 2021 г. № 402н/631н утвержден Перечень медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы, который вступил в силу с 9 августа 2021 года.

Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 января 2019 г. № 52н/35н утратил силу. При этом в приказе № 402н/631н сохранены подходы, раннее выработанные и внедренные в практику работы медицинских организаций и федеральных учреждений медико-социальной экспертизы в ходе применения приказа № 52н/35н.

Перечень обследований учитывает положения клинических рекомендаций в зависимости от заболеваний и представлен двумя разделами:

• первый раздел содержит перечень медицинских обследований, необходимый для получения клинико-функциональных данных в целях проведения медико- социальной экспертизы гражданам в возрасте 18 лет и старше;

• второй раздел содержит перечень медицинских обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы гражданам в возрасте до 18 лет.

В структуру Перечня обследований включены классы и группы болезней согласно Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10), охватывающие всю основную группу заболеваний и патологических состояний, приводящих к инвалидности.

В Перечне обследований представлены медицинские обследования (лабораторные, инструментальные, функциональные методы исследования), а также консультации, заключения, протоколы исследований врачей-специалистов, медицинских психологов, минимально необходимые с учетом профиля соответствующего заболевания для принятия решения при признании гражданина инвалидом.

Также в Перечне обследований содержатся сроки, в течение которых результаты каждого обследования могут быть использованы для целей медико- социальной экспертизы в зависимости от нозологической формы и валидности его результатов. Для каждого медобследования указан максимальный «срок годности».

Медобследования сгруппированы по нозологиям, разделяются на основные (нужны для каждого пациента с подобным заболеванием) и дополнительные. Дополнен по сравнению с приказом № 52н/35н перечень обследований, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы гражданам в возрасте до 18 лет, в него включены обследования при таких заболеваниях как туберкулез, ВИЧ инфекция, новообразования, доброкачественные образования, нарушения обмена аминокислот, жирных кислот, меди (болезнь Вильсона), мукополисахаридозы; нарушения функции эндокринных желез, ретинопатия недоношенных, врожденные аномалии и пороки развития глаза, уха, лица и шеи, врожденные аномалии развития нервной системы, болезни нервно-мышечного синапса, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы, системные атрофии поражающие преимущественно нервную систему и некоторые другие заболевания.

В перечень обследований, необходимых для проведения медико-социальной экспертизы гражданам в возрасте 18 лет и старше, включены следующие нозологические формы: органические, включая симптоматические, психические расстройства, сухой синдром (болезнь Шегрена), наличие трансплантированного органа и другие.

Результаты медицинских обследований, полученные в условиях стационара или в амбулаторных условиях указываются в направлении на медико-социальную экспертизу, формируемом медицинской организацией, что позволит по клинико- функциональным проявлениям в каждом конкретном случае определять тяжесть заболевания, течение и активность патологического процесса, динамику состояния гражданина на фоне проведенного лечения и медицинской реабилитации. Это обеспечит специалистам учреждений медико-социальной экспертизы необходимые условия для решения вопроса о выраженности нарушенных функций, приводящих к ограничениям жизнедеятельности, и, следовательно, установлению инвалидности (категории ребенок-инвалид).

С текстом приказа можно ознакомиться на сайте ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» в разделе – Документы: https://www.71.gbmse.ru/resources/upload/site_71/prikaz/pr402n_631_100621.pdf

ФКУ «ГБ МСЭ по Тульской области» Минтруда России.