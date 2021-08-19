Женщины поссорились в ночь на 2 июля 2021 года Фото: Алексей ФОКИН

Тулячка отрезала ухо своей знакомой и держала ее взаперти три дня.

Как выяснилось в ходе предварительного следствия, в ночь с 1 на 2 июля 2021 года 47-летняя жительница Тулы, принимая у себя дома 42-летнюю знакомую, поссорилась с ней и избила женщину руками и ногами по телу, а потом схватила нож и отрезала правое ухо. После всего этого тулячка закрыла потерпевшую в одной из комнат квартиры и держала ее там до 4 июля без еды и воды.

В настоящее время следствие завершено. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Тулы.