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Общество19 августа 2021 11:17

Ровно тысячу раз обращались за помощью в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу туляки за минувшие сутки

Служба спасения выезжала на вызовы 14 раз
Игорь КОПЫТОВ
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Ровно тысячу раз обращались за помощью в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу туляки за минувшие сутки

Ровно тысячу раз обращались за помощью в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу туляки за минувшие сутки

Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки в Туле произошло 36 ДТП, в которых пострадали два человека, погибших нет. Также зафиксирован один пожар в строении на улице Курковой. В целом по области еще горел грузовик на трассе М-2 на территории Плавского района и частный дом в Ясногорске на ул. Новая Заря.

За период с 18 по 19 августа в областной столице зафиксированы 3 аварийные ситуации: одно отключение по холодному водоснабжению и водоотведению и 2 по электроснабжению. Все аварийные ситуации устранены без нарушения нормативных сроков.