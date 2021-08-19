Ровно тысячу раз обращались за помощью в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу туляки за минувшие сутки Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки в Туле произошло 36 ДТП, в которых пострадали два человека, погибших нет. Также зафиксирован один пожар в строении на улице Курковой. В целом по области еще горел грузовик на трассе М-2 на территории Плавского района и частный дом в Ясногорске на ул. Новая Заря.

За период с 18 по 19 августа в областной столице зафиксированы 3 аварийные ситуации: одно отключение по холодному водоснабжению и водоотведению и 2 по электроснабжению. Все аварийные ситуации устранены без нарушения нормативных сроков.