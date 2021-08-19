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Общество19 августа 2021 10:08

До Тулы докатился новый сетевой фейк про вакцинацию

Сообщения уже зафиксированы в нашем городе
Игорь КОПЫТОВ
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До Тулы докатился новый сетевой фейк про вакцинацию

До Тулы докатился новый сетевой фейк про вакцинацию

Фото: Алексей ФОКИН

В мессенджерах распространяется новый фейк, связанный с вакцинацией. Якобы владельцам телефонов присылают сообщение с просьбой подтвердить факт сделанной прививки. После того, как человек делает это, телефон блокируется и взламывается. Авторы постов в сети пишут: «Так что будьте осторожны, когда вам будут поступать подобные звонки. Поместите это в свой групповой чат».

Судя по сообщениям в интернете, такое сообщение гуляет по многим регионам страны и, очевидно, является очередным фейком. Какова цель его рассылки - пока неясно, возможно, это просто чья-то шутка или попытка посеять панику.