До Тулы докатился новый сетевой фейк про вакцинацию Фото: Алексей ФОКИН

В мессенджерах распространяется новый фейк, связанный с вакцинацией. Якобы владельцам телефонов присылают сообщение с просьбой подтвердить факт сделанной прививки. После того, как человек делает это, телефон блокируется и взламывается. Авторы постов в сети пишут: «Так что будьте осторожны, когда вам будут поступать подобные звонки. Поместите это в свой групповой чат».

Судя по сообщениям в интернете, такое сообщение гуляет по многим регионам страны и, очевидно, является очередным фейком. Какова цель его рассылки - пока неясно, возможно, это просто чья-то шутка или попытка посеять панику.