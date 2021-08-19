Жительница Тульской области оплатила 50 тысяч штрафа за незаконную выдачу рецептов, испугавшись попасть в колонию Фото: Алексей ФОКИН

Жительница Тульской области должна была оплатить уголовный штраф в 50 тысяч рублей, назначенный ей судом за незаконную выдачу рецептов на получение психотропных веществ. Однако исполнять постановление она не торопилась.

В связи с этим сотрудниками регионального УФССП России ей было разъяснено, что, если вся сумма не будет уплачена, в суд будет направлено представление о замене штрафа другим видом наказания. Не желая попасть в колонию, женщина полностью погасила долг.