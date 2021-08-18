Прокуратура начала проверку по факту издевательства матери над двухмесячным ребенком в Ефремове Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремовском районе прокуратура проводит проверку по факту информации, размещенной в социальных сетях. Так, один из пользователей сообщил, что в доме на улице Комсомольская, 48 мать двухмесячного малыша не ухаживает за ним, оставляет его одного дома без присмотра и не кормит.

Комиссия уже сегодня, 18 августа провела проверку, выехав по адресу и застала женщину нетрезвой. Ребенка в итоге забрали, и сейчас он находится в больнице, рассматривается вопрос о его дальнейшей судьбе. Вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования будет решен в ближайшее время после сбора необходимых доказательств.