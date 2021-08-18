Пятеро туляков отправятся под арест из-за чрезмерной тонировки машин Фото: Алексей ФОКИН

В ходе очередной плановой профилактической операции «Тонировка» сотрудники Госавтоинспекции совместно с работниками прокуратуры ежедневно ловят водителей, нарушающих допустимые 70% светопропускания стекол автомобиля. Владелец слишком затемненной машины может снять тонировочную плёнку на месте. Тогда дело кончится штрафом в 500 руб. В противном случае на устранение дается 10 дней. Но далеко не все так законопослушны.

Вот и на прошлой неделе были остановлены злостные нарушители, которые оказывались пойманы уже не в первый, а пятеро из них даже и не во второй раз. Теперь тулякам по решению суда грозит арест от 3 до 5 суток.