Туляк ограбил в вечерней электричке случайного попутчика Фото: Алексей ФОКИН

В ходе следствия установлено, что обвиняемый поздно вечером, находясь в вагоне электропоезда сообщением Серпухов - Царицыно, заметил одиноко сидящего мужчину и сел напротив него. Вначале в агрессивной манере он потребовал у пассажира отдать ему беспроводные наушники, потом деньги. Тот передал кошелек. Но и этого обвиняемому показалось мало, и он потребовал мобильный телефон.

Получив свободный доступ к приложению банка, злоумышленник перевел все денежные средства на свою банковскую карту. После чего осмотрел содержимое рюкзака пассажира, и, не обнаружив ничего ценного, скрылся с места преступления. Суммарный ущерб составил более 22 тысяч рублей.

Впрочем, долго грабителю гулять на свободе не пришлось. Вскоре неоднократно судимого жителя Тульской области задержали на железнодорожной станции.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ направлено в суд с обвинительным заключением.