Театральный фестиваль «Толстой» пройдет с 3 по 5 сентября 2021 года Фото: Алексей ФОКИН

Пятый международный театральный фестиваль под открытым небом «Толстой» представит зрителям современные трактовки произведений Льва Толстого и авторов, созвучных его творчеству. Фестиваль был перенесен с конца июня на сентябрь из-за эпидемиологической ситуации.

В фестивале примут участие театры из 10 российских регионов, будет показано более 15 постановок. Впервые фестивальные события не ограничатся Тульской областью и пройдут в других городах России – в Москве и Уфе. Несколько проектов были созданы специально для фестиваля ведущими режиссерами и драматургами России.

Спектакли будут показаны в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом: это и главная сцена на восемьсот человек, и малая сцена, расположенная неподалеку от дома Толстого, и площадка на холме.