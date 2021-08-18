Самую «мягкую» воду в Туле пьют жители Пролетарского округа Фото: Алексей ФОКИН

Согласно оценке специалистов Тулагорводоканала в пробах, забранных из водопроводных сетей с 9 по 15 августа 2021 года, колиморфные бактерии полностью отсутствуют, мутности и изменения цвета не зафиксировано.

Наименьшее содержание железа в воде Советского округа. Впрочем, и здесь, и в других округах оно меньше нижнего уровня диапазона измерительной аппаратуры.

Однако наибольшую жесткость вода имеет как раз в центральной части Тулы - 8,8 – 9,8, наименьшую - 5,4 – 5,8 — в Пролетарском, в пределах 6,2 – 9,6 — в Центральном и

Привокзальном округах, 7,4 – 7,8 — в Зареченском.