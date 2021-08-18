В результате аварии сильно пострадал велосипедист - его доставили в больницу с различными травмами Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области водитель пит-байка без прав сбил 7-летнего велосипедиста. Это случилось вечером 17 августа.

По предварительным данным, около 19:30 на улице Молодежная 15-летний подросток, не имея водительских прав и без защитной экипировки наехал на незарегистрированном пит-байке «BSE» на 7-летнего велосипедиста.

В результате аварии сильно пострадал велосипедист - его доставили в больницу с различными травмами. Медицинская помощь потребовалась и водителю пит-байка, который в дальнейшем скрылся с места происшествия. Сообщается также, что юношу почти сразу же нашли сотрудники Госавтоинспекции.