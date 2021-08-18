В День Российского флага тульская телебашня станет гигантским триколором Фото: Алексей ФОКИН

С 16 по 22 августа телебашня, Тульский оружейный завод, Музей оружия, здание НПО «Стрела», «Гостиный двор» и мосты города будут подсвечены цветами российского флага.

В пятницу, 20 августа, в 18:00 на Казанской набережной начнется фестиваль красок-холи, а также концертная программа «Ночной арбат». В 19:00 здесь же откроется выставка мотоциклов с показательными номерами, а в 20:00 всех ожидает огненное шоу.

В субботу в Туле пройдут спортивные соревнования, посвященные празднику — Кбок по уличному баскетболу и по волейболу.

А в воскресенье, 22 августа, на окраине Тулы в небо поднимутся аэростаты.