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Происшествия18 августа 2021 13:31

В Туле безработный похитил четыре мобильника из магазина

Сотрудники полиции в Туле установили подозреваемого в краже
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле безработный похитил четыре мобильника из магазина

В Туле безработный похитил четыре мобильника из магазина

Фото: Алексей ФОКИН

33-летний неработающий ранее судимый житель Тулы избрал объектом для посягательства стеклянный шкаф с мобильными телефонами, расположенный в помещении сетевого супермаркета. По вечерам витрина оставалась без присмотра, и мужчина, вскрыв замки, забрал 4 мобильных телефона на сумму 7 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска по записям видеокамер наблюдения сумели выяснить злоумышленника, который уже признался в содеянном. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.