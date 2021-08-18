В Туле безработный похитил четыре мобильника из магазина Фото: Алексей ФОКИН

33-летний неработающий ранее судимый житель Тулы избрал объектом для посягательства стеклянный шкаф с мобильными телефонами, расположенный в помещении сетевого супермаркета. По вечерам витрина оставалась без присмотра, и мужчина, вскрыв замки, забрал 4 мобильных телефона на сумму 7 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска по записям видеокамер наблюдения сумели выяснить злоумышленника, который уже признался в содеянном. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.