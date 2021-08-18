22 августа город оружейников осенят «Тульские крылья» Фото: Алексей ФОКИН

22 августа на аэродроме Клоково состоится ХII ежегодный фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья — 2021». На этот раз он будет приурочен, в том числе, к 45-й годовщине присвоения Туле почетного звания «Город-герой».

Посетители фестиваля смогут увидеть фигуры высшего пилотажа, такие как «бочка», «штопор», «мертвая петля» в исполнении ведущих авиамоделистов России. Участники представят модели с реактивными и поршневыми двигателями с размахом крыльев до шести метров, покажут имитацию воздушного боя, 3D-пилотаж с применением пиротехнических средств, «задержание» нарушителя воздушного пространства.

При себе необходимо иметь СИЗ.

Начало в 11 часов. Вход свободный.