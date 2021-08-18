Гостевой сектор на матче «Арсенал» - «Спартак» в Туле будет пустым Фото: Алексей ФОКИН

Московский футбольный клуб «Спартак» призвал своих болельщиков не ехать в Тулу на матч пятого тура Тинькофф РПЛ. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте «красно-белых».

Фанатское сообщество коллективным решением отказалось от выделенной квоты, поскольку большая часть поклонников «Спартака» так и так не попадет на трибуны. Клуб убедительно попросил всех, кто не приобрел билет на эту игру, воздержаться от поездки «во избежание возможных инцидентов с местными правоохранительными органами».

Напомним, что из-за коронавирусных ограничений посмотреть матч 21 августа «Арсенал» - «Спартак» смогут не больше 1000 болельщиков, из которых для столичных фанатов выделили только 50 билетов.