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Общество18 августа 2021 11:52

Тульский Минздрав проведет проверку областной больницы по факту скоропостижной смерти молодого человека

Проверка должна пройти в ближайшие дни
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский Минздрав проведет проверку областной больницы по факту скоропостижной смерти молодого человека

Тульский Минздрав проведет проверку областной больницы по факту скоропостижной смерти молодого человека

Фото: Алексей ФОКИН

На выходных в соцсетях появилось сообщение женщины, которая обвинила врачей, не сумевших поставить диагноз ее 36-летнему мужу, который в последствии скончался. По словам вдовы, скорая приезжала на вызов дважды.

Вернувшийся из командировки 6 августа мужчина уже на следующее утро почувствовал высокую температуру. Врач предположил, что тот отравился морепродуктами. Следующий вызов скорой принес еще три версии: коронавирус, хирургия или инфекция. После этого мужчину положили в больницу, однако, 9 августа он скончался.

Женщина убеждена, что причиной смерти супруга стала несвоевременная постановка диагноза.

По данному факту Минздрав региона проведет ведомственный контроль качества оказания медицинской помощи.