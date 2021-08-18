Тульский Минздрав проведет проверку областной больницы по факту скоропостижной смерти молодого человека Фото: Алексей ФОКИН

На выходных в соцсетях появилось сообщение женщины, которая обвинила врачей, не сумевших поставить диагноз ее 36-летнему мужу, который в последствии скончался. По словам вдовы, скорая приезжала на вызов дважды.

Вернувшийся из командировки 6 августа мужчина уже на следующее утро почувствовал высокую температуру. Врач предположил, что тот отравился морепродуктами. Следующий вызов скорой принес еще три версии: коронавирус, хирургия или инфекция. После этого мужчину положили в больницу, однако, 9 августа он скончался.

Женщина убеждена, что причиной смерти супруга стала несвоевременная постановка диагноза.

По данному факту Минздрав региона проведет ведомственный контроль качества оказания медицинской помощи.