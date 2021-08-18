В ДТП пострадал водитель мотоцикла Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе «Mercedes» вытолкнул «Harley» под грузовик. Авария случилась поздно вечером в понедельник.

По предварительным данным, 16 августа около 23:00 на 149 километре автодороги М-4 «Дон» 30-летний водитель «Mercedes-Benz С 250» не соблюдал дистанцию и столкнулся с мотоциклом «Harley Flhtcu», на котором ехал 35-летний мужчина и 37-летняя женщина. От столкновения мотоцикл вынесло на полосу встречного движения, где он попал под фуру.

В аварии пострадал водитель мотоцикла - его с различными травмами отвезли в больницу. Пассажирке «Harley» оказали медицинскую помощь на месте происшествия.