На Казанской набережной прошел Фестиваль уличных культур

Мероприятие было приурочено к Международному дню молодежи.

В открытии Фестиваля приняли участие уполномоченный представитель губернатора Тульской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Надежда Школкина, руководитель аппарата администрации города Тулы Денис Громов, начальник управления по семейной и молодёжной политике, работе с отдельными категориями населения Екатерина Чуракова.

Гости мероприятия познакомились с локациями, которые работали на Фестивале, поиграли в настольные игры и пообщались с тульской молодежью. Волонтеры, вожатые, специалисты молодежного медиацентра, проектного университета, представители творчества и другие активисты рассказали Надежде Школкиной о своих проектах. Так, молодежь Тулы активно занимается волонтерской деятельностью, в том числе помогая медицинским учреждениям в период пандемии, участвует в сопровождении масштабных мероприятий, которые реализуются на территории областной столицы.

– Слушая их увлеченные и живые рассказы, понимаешь, что у Тульской области и всей нашей страны есть будущее, – поделилась впечатлениями от встречи Надежда Школкина. – И оно за такими активными, умными, яркими молодыми людьми. Ребята молодцы, каждый из них живет своим делом, помогает сделать мир вокруг лучше. Я всегда только за живой диалог. И, конечно, живое общение с молодежью всегда приятно. Наша молодежь очень энергичная, креативная, увлеченная.

В открытии приняли участие уполномоченный представитель губернатора Тульской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Надежда Школкина.

Администрация Тулы оказывает всестороннюю поддержку в развитие молодежи, ее творческих начинаний. Всесторонне вовлекать юношей и девушек в активную жизнь города – такую задачу ставит глава администрации Тулы Дмитрий Миляев. Фестиваль уличных культур помогает раскрыть, в том числе творческие таланты молодых туляков.

Так, в рамках фестиваля на сцене Казанской набережной прошел танцевальный баттл «ALL STYLE 1x1». В нем приняли участие около 40 парней и девчонок. Они продемонстрировали свое умение в таких танцевальных направлениях, как хип-хоп, дэнсхолл и др.

На площадке возле сцены прошли соревнования по уличному стрит-спорту.

На пешеходной дорожке вдоль набережной установили большую конструкцию для граффити, и во время фестиваля все желающие могли взять баллончик с краской и попробовать свои силы в создании граффити.

Также в рамках молодежного проекта «Газон» на Казанской набережной параллельно работали тематические площадки: финансовая игра «Фингра», мастер-класс по стрельбе из лука, мини-турнир «Крестики-нолики», турнир по класку, марафон английского языка, а также в амфитеатре свое мастерство в пении, чтении стихов показали участники проекта «Розетка «Топ 20».