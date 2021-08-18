В Тульской области целую ночь искали 10-летнюю девочку Фото: Алексей ФОКИН

В течение ночи полицейские в Узловой разыскивали пропавшую школьницу. Родственники рассказали, что вечером она ушла из дома и не вернулась даже после полуночи. После того, как самостоятельно найти ребенка не удалось, близкие девочки обратились за помощью в полицию.

Полицейские проверяли парки, скверы, чердаки, подвалы и подъезды, рассматривали даже версии, что она могла покинуть пределы города.

Спустя несколько часов 10-летнюю девочку удалось найти в подъезде одного из многоэтажных домов. Предположительно, там она дожидалась рассвета, чтобы самостоятельно вернуться домой.

По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении школьницы не совершалось, угроз ее жизни и здоровью нет.