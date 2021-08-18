В Тульской области Роспотребнадзор снял с продажи более четырех тысяч пачек сигарет Фото: Алексей ФОКИН

В ходе 102 мероприятий по контролю за оборотом табака в Тульской области было выявлено 108 нарушений, связанных с продажей и употреблением никотиносодержащей продукции.

Так, 15 предпринимателей совершали продажу в менее, чем ста метрах от образовательных учреждений. В некоторых магазинах табачные продукты стоили дороже, чем указано на упаковках, а также отпускали сигареты несовершеннолетним.

Как результат — из оборота изъяты 4100 пачек сигарет и 4,14 кг кальянных курительных смесей. Общая сумма штрафов составила 1 154 500 рублей

Помимо этого, санитарные врачи подали в суд на 4 магазина. 3 иска удовлетворены.