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Общество18 августа 2021 10:07

В Тульской области Роспотребнадзор снял с продажи более четырех тысяч пачек сигарет

Также под санкции попали четыре с лишним килограммов курительных смесей
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области Роспотребнадзор снял с продажи более четырех тысяч пачек сигарет

В Тульской области Роспотребнадзор снял с продажи более четырех тысяч пачек сигарет

Фото: Алексей ФОКИН

В ходе 102 мероприятий по контролю за оборотом табака в Тульской области было выявлено 108 нарушений, связанных с продажей и употреблением никотиносодержащей продукции.

Так, 15 предпринимателей совершали продажу в менее, чем ста метрах от образовательных учреждений. В некоторых магазинах табачные продукты стоили дороже, чем указано на упаковках, а также отпускали сигареты несовершеннолетним.

Как результат — из оборота изъяты 4100 пачек сигарет и 4,14 кг кальянных курительных смесей. Общая сумма штрафов составила 1 154 500 рублей

Помимо этого, санитарные врачи подали в суд на 4 магазина. 3 иска удовлетворены.