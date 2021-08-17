Волонтеры продолжают оказывать помощь крупнейшему в регионе пункту вакцинации

Активисты единого волонтерского представители «Молодой Гвардии Единой России» доставили одноразовые пластиковые стаканчики в пункт вакцинации в Городском концертном зале. Фото: материалы пресс-служб

Напомним, ранее активисты доставляли сюда питьевую воду, оборудование для проведения вакцинации, а также оказывали содействие в открытии пункта.

«К нам обратилось руководство городской больницы № 7 с просьбой оказать содействие в поставке пластиковых стаканчиков для нужд крупнейшего в Туле пункта вакцинации. Ежедневно сюда обращается более тысячи человек. Волонтёрский штаб быстро отреагировал на просьбу и оперативно доставил необходимое количество посуды», – отметил представитель единого волонтерского штаба, активист «Молодой Гвардии Единой России» Павел Астафьев.

«Содействие медицинским работникам, противостоящим коронавирусу в инфекционных госпиталях и в кабинетах вакцинации, – сегодня одна из важнейших задач добровольческого корпуса, всех неравнодушных людей, – отметил председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единой России» Николай Воробьев. – Эта работа очень востребована, от нее зависит уровень оказания медицинской помощи, успех прививочной кампании».