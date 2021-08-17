Доверчивую девушку-тулячку обманули мошенники в социальной сети

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего Фото: Алексей ФОКИН

Доверчивую девушку-тулячку обманули мошенники. Схема, которую они использовали - простая и распространенная.

Днем 16 августа 21-летняя жительница Тулы получила от своей знакомой в социальной сети сообщение с просьбой срочно дать денег в долг. Девушка не стала выяснять подробности и не перезвонила своей знакомой, а тут же перевела 8 600 рублей на присланные реквизиты. Позже выяснилось, что страница в соцсети знакомой тулячки была взломана, а денег в долг никто не просил. Тогда девушка обратилась в полицию.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и просят жителей области быть бдительными.