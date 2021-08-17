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Спорт17 августа 2021 12:28

В Туле на матч «Арсенал» - «Спартак» пустят только обладателей сезонных абонементов

Такое решение клуб принял из-за коронавирусных ограничений
Елена Иргиз
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Ограничения предписывают присутствие не более 1000 болельщиков

Ограничения предписывают присутствие не более 1000 болельщиков

Фото: Алексей ФОКИН

Попасть на матч «Арсенал» - «Спартак» смогут только владельцы сезоных абонементов, сообщает пресс-служба клуба.

Ограничения предписывают присутствие не более 1000 болельщиков, из них 50 - это фан-сектор московской команды. При входе на стадион у любителей футбола могут проверить паспорта.

Также не забывайте, что доступ на трибуны разрешен только в масках и с соблюдением социальной дистанции. Напомним, что матч начнется 21 августа в 16:00.