В Туле на матч «Арсенал» - «Спартак» пустят только обладателей сезонных абонементов

Ограничения предписывают присутствие не более 1000 болельщиков Фото: Алексей ФОКИН

Попасть на матч «Арсенал» - «Спартак» смогут только владельцы сезоных абонементов, сообщает пресс-служба клуба.

Ограничения предписывают присутствие не более 1000 болельщиков, из них 50 - это фан-сектор московской команды. При входе на стадион у любителей футбола могут проверить паспорта.

Также не забывайте, что доступ на трибуны разрешен только в масках и с соблюдением социальной дистанции. Напомним, что матч начнется 21 августа в 16:00.