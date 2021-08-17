Фото группы "ЧП ТУла"

В Узловой на мать упавшей в яму с водой девочки составили протокол. Напомним, что ЧП случилось на прошлой неделе. Из-за прорыва коммуникаций образовалась течь, что и привело к яме на поверхности дороги. Сообщается, что подрядчик «Инженерные коммуникации» должен заплатить штраф в 400 000 рублей за то, что место ремонта не было должным образом огорожено.

Но наказание получила и мать девочки - административный протокол составили представители отдела по делам несовершеннолетних.

Выяснилось, что женщина с тремя детьми, один из которых был в коляске, переходила дорогу в неположенном месте не по переходу. По данным правоохранителей, женщина не контролировала своих детей в момент пересечения проезжей части дороги, что и стало поводом для протокола.

Женщина с таким решением не согласна, заявив, что там нигде на дороге не было знака перехода, и она с детьми пыталась обойти реку сточных вод. Отметим, что девочка в результате происшествия не пострадала - матери удалось быстро вытащить ее из воды.