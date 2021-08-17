Более 5 килограммов наркотика нашли в одном из домов в Щекинском районе

Для своей деятельности мужчина приобрел частный дом в Щекинском районе Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники полиции в Туле задержали наркоторговца из Московской области. По предварительной информации, 29-летний мужчина выращивал запрещенное растение и продавал наркотики. Сведения о наркодилере полиция получила при допросе одного из его клиентов.

Следствие предполагает, что для своей деятельности мужчина приобрел частный дом в Щекинском районе. На участке в одной из построек он готовил оборудование для посевов, а в другой - выращивал запрещенные растения, из которых впоследствии изготавливал наркотики. В дальнейшем мужчина собирался расширять свое "производство".

Во время обыска оперативники нашли части растений и готовый для сбыта наркотик - общим весом около 5 килограмм.

Полиция возбудила 3 уголовных дела по соответствующим статьям. За такое преступление жителю Московской области грозит до 20 лет лишения свободы.