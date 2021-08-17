На мать чуть не утонувшей в Тульской области в коммунальном разрытии девочки составили протокол Фото: Алексей ФОКИН

В юридической коллизии еще предстоит разобраться. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Узловскому району составлен протокол об административном правонарушении на маму. Однако суть протокола не совсем ясна — в данной ситуации привлечь к административной ответственности родителя можно только за нахождение малолетнего ребенка без присмотра родителей. Однако мать, к счастью, была рядом с 5-летней девочкой рядом в момент происшествия и смогла его спасти из размытого котлована.

Напомним, яма образовалась из-за коммунальной аварии. Место работ не было огорожено. Подрядчику — ООО «Инженерные коммуникации» - грозит штраф до 400 000 рублей. На фирму уже составили административный протокол.