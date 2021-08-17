В Туле обнаружены огромные лузитанские слизни, опасные для дачного урожая Фото: соцсети

Длина испанского слизня – до 15 см длиной, цвет может быть коричневый, оранжевый, желтый, почти черный. Вредители уничтожают капусту, свеклу и даже цветы. Так, одна из владельцев огорода в тульском поселке Скуратово, по ее словам, наблюдает слизней уже с начала сезона.

Бороться с такими вредителями не просто - брюхоногие моллюски всеядны и легко размножаются. Кроме того, их слизистые выделения довольно едкие, поэтому в нашей среде у них нет естественных врагов. Единственный надежный способ избавиться от них - это ручной сбор. При этом соблюдать правила безопасности — обязательно быть в перчатках.

Для Центральной России лузитанские слизни - не характерны. Их родина — гораздо более теплые широты - Испания. Специалисты предполагают, что завезли слизней в нашу полосу случайно, вместе с рассадой, а прижились они благодаря теплой и мягкой зиме.