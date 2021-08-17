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Общество17 августа 2021 9:40

1020 раз обращались туляки за помощью в единую дежурно-диспетчерскую службу города за минувшие сутки

Служба спасения выезжала на вызовы 12 раз
Игорь КОПЫТОВ
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1020 раз обращались туляки за помощью в единую дежурно-диспетчерскую службу города за минувшие сутки

1020 раз обращались туляки за помощью в единую дежурно-диспетчерскую службу города за минувшие сутки

Фото: Алексей ФОКИН

За период с 16 по 17 августа в Туле произошло 23 ДТП, в котором пострадал один человек и 1 пожар в хозяйственной постройке в поселке Октябрьский. Еще два пожара произошли по области - в бесхозном строении по ул. Красноармейская в Узловой, а также в автомобиле на ул. Комсомольская в Белеве.

Зафиксировано 2 аварийных отключения: одно по электроснабжению и одно холодному водоснабжению и водоотведению.