1020 раз обращались туляки за помощью в единую дежурно-диспетчерскую службу города за минувшие сутки Фото: Алексей ФОКИН

За период с 16 по 17 августа в Туле произошло 23 ДТП, в котором пострадал один человек и 1 пожар в хозяйственной постройке в поселке Октябрьский. Еще два пожара произошли по области - в бесхозном строении по ул. Красноармейская в Узловой, а также в автомобиле на ул. Комсомольская в Белеве.

Зафиксировано 2 аварийных отключения: одно по электроснабжению и одно холодному водоснабжению и водоотведению.