17-19 августа в центре Тулы будут действовать ограничения по парковке Фото: Алексей ФОКИН

Так, запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

- до 19:00 17 августа - в Оружейном переулке;

- с 00:00 до 11:00 18 августа - на парковочном пространстве, расположенном в районе дома № 9 по Щекинскому шоссе, на проезжей части в районе мемориального комплекса «Памяти героев-энергетиков» на участке от Щекинского шоссе до ул. Льва Толстого (пос. Менделеевский), по ул. Льва Толстого (пос. Менделеевский) на участке от дома № 7 до дома № 3;

- до 10:00 19 августа - по ул. Советской на участке от дома № 27 до дома № 33, а также на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

Также будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 09:00 до 11:00 18 августа по ул. Льва Толстого (пос. Менделеевский) на участке от дома № 7 до дома № 3.