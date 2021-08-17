Тульские волонтеры дали старт акции «Собери ребенка в школу»

Акция поддержит семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также многодетные и малообеспеченные семьи.

На прошлой неделе на встрече активистов единого волонтерского штаба с Владиславом Нагорным представители «Молодой Гвардии Единой России» анонсировали старт ежегодной акции «Собери ребенка в школу». Акция направлена на поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также многодетных и малообеспеченных семей.

В понедельник, 16 августа активисты, входящие в волонтёрский штаб, навестили подопечных «Областного центра социальной помощи семье и детям». Молодогвардейцы привезли более 50 наборов с канцелярскими принадлежностями для детей-подопечных центра, которые совсем скоро пойдут в школу.

- Содействие многодетным семьям – один важнейших социальных приоритетов. Такие акции молодогвардейцев помогут родителям собрать учеников к школе, подготовиться к новому учебному году, – отметил Владислав Нагорный.

- Мы ежегодно проводим благотворительные акции перед 1 Сентября. В этом году ребята получат еще и экологические раскраски, которые созданы в рамках марафона «Дни зеленых действий» и акции по сбору макулатуры, –прокомментировал представитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Павел Астафьев.

– Забота о семьях – самое главное и важное, – подчеркнул председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единой России» Николай Воробьев. – Волонтерские инициативы по поддержке многодетных семей – большой вклад добровольческого корпуса в решение социальных задач.