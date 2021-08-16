Специалисты министерства экологии взяли пробы воды Фото: Алексей ФОКИН

Тульский пряник стал спасателем. 16 августа ему вручили удостоверение сотрудника ГУ МЧС России по региону и медаль по противопожарной безопасности. Как сообщает ведомство, теперь ростовая кукла в образе пряника побывает во всех школах и детских садах региона, рассказывая детям о правилах безопасности, и о том, как вести себя в той или иной жизненной ситуации.

В Туле возбудили административное дело в связи с загрязнением Упы на Казанской набережной. Как ранее сообщал ряд СМИ, в реке погибла рыба. Также поступали жалобы о неприятном запахе нефтепродуктов.

Специалисты министерства экологии взяли пробы воды, сейчас они направлены на исследования. Факт сброса сточных вод в реку не подтверждается. Однако, министерство все же возбудило административное дело и ведет расследование инцидента.

Ведомство также сообщает, что специалисты проверили работу шлюза на набережной. Кроме этого, для улучшения циркуляции воды в жаркий период в этом месте акватории Упы дополнительно работают перекачивающие насосы.