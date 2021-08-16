Фото: группа "ЧП Тула"

В Ясногорском районе столкнулись два грузовика. Это случилось на трассе М-2 вечером 16 августа.

Фото: группа "ЧП Тула"

По предварительным данным, около 17:25 на 150-ом километре автодороги М-2 «Крым» 45-летний мужчина, будучи за рулем «ГАЗ Next», не соблюдал дистанцию и столкнулся с едущим впереди грузовым «КАМАЗом», которым управлял 38-летний мужчина.

Фото: группа "ЧП Тула"

В результате аварии пострадал водитель «ГАЗ Next» - его с различными травмами отвезли в больницу.