Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде Фото: Алексей ФОКИН

За отказ платить алименты житель Новомосковска получил 6 месяцев обязательных работ. Приговор по уголовному делу вынес местный районный суд.

Выяснилось, что подсудимый обязан был платить в качестве алиментов ¼ заработка и иного дохода на своего ребенка, пока тому не исполнится 18 лет. Однако обязанности свои обвиняемый не выполнял, а когда ему назначили 80 обязательных работ, попросту на них не явился. Алименты мужчина в конце концов начал выплачивать, но нерегулярно и не в полном объеме, задолжав таким образом своему ребенку больше 260 000 рублей.

Суд приговорил обвиняемого к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% в доход государства из заработной платы осужденного. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.